TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
'Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak'
'Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak'
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis
Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi
Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyArap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına ilişkin, "Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 15 Nisan'da yapılan Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen “Suriye'deki Gelişmeler” başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun "Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının" ileri sürülmesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının idrak edilemediğini gösterdiğini ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru müdafaa amacıyla yapılan terörle mücadele faaliyeti olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları belirtti:
"Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir. Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında gelmektedir. Bahse konu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."

 


Kaynak: AA
Etiketler; #dışişleri bakanlığı #Hami Aksoy #Arap Ligi Zirvesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.