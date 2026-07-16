AKUT Kurucusu Nasuh Mahruki gözaltına alındı! İşte başlatılan soruşturmanın ayrıntıları

Mahruki hakkında sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği "15 Temmuz" konulu paylaşımı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

SAVCILIKTAN RE'SEN SORUŞTURMA

Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından yürütülen incelemeler neticesinde Mahruki hakkında re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

GÖZALTI GEREKÇESİ: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Soruşturma kapsamında işlemleri başlatılan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve işlemlerin seyri takip ediliyor.