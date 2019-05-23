Bir dönem İSMAR Marketler zincirinin de sahibi olan Akyürek Holding'e ait BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin tasfiye işlemlerine başlandı

Bir dönem ünlü marka İSMAR Marketler zincirini de işleten faaliyetlerine yarım asır önce başlayan Akyürek Holding’in grup şirketleri arasında yer alan BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş için mahkeme iflas kararı verdi. BTS Birlik, Extra Depo isimli gıda toptancısı olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirket bakkal, market ve büfe işletmelerinin temizlik ürünleri ve malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.



Sözcü'de yer alan habere göre, Bakırköy 2 .Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/959 esas sayılı dosyasında şirketin tasfiye işlemlerine başlanıldığı belirtildi. İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre ise BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş 1993 yılında kurulmuş ve şirketin şu andaki sermayesi 4.5 milyon TL olarak gözüküyor.



ulusal.com.tr