Eczacı Kemal Sitoçi cinayetiyle ilgili aranan Alaattin Saral yakalandı

23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, kafasından vurulan eczacı Kemal Sitoçi cinayetiyle ilgili aranan Alaattin Saral yakalandı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı gözaltına aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı Eyüpsultan'da bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.



Saral, sorgulanmak üzere Vatan Caddesin'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.





