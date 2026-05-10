Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk...

Sokak ortasında başlayan sözlü atışmanın bıçaklı saldırıya dönüştüğü o anlar, mahallede büyük paniğe neden oldu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı gençten gelen haber ise tüm çabalara rağmen olumsuz sonuçlandı. Olayın ardından kaçmayan şüpheli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alınırken soruşturma derinleştirildi. İşte trajik olayın detayları...

BORÇ MESELESİ KANLI BİTTİ

Elazığ’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yıldızbağları Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. isimli şahıs arasında borç meselesi yüzünden gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında E.A.B., yanındaki bıçakla Doruk Efe Bingöl’e saldırarak ağır şekilde yaraladı.

HASTANEDE ACI HABER: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Bingöl, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 16 yaşındaki genç, burada görevli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doruk Efe Bingöl’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Olayın ardından bölgeden kaçmayan zanlı E.A.B., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.