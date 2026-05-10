Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk...

Elazığ’da dün gece saatlerinde patlak veren alacak verecek tartışması, 16 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk...
Yayınlanma: Güncellenme:

Sokak ortasında başlayan sözlü atışmanın bıçaklı saldırıya dönüştüğü o anlar, mahallede büyük paniğe neden oldu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı gençten gelen haber ise tüm çabalara rağmen olumsuz sonuçlandı. Olayın ardından kaçmayan şüpheli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alınırken soruşturma derinleştirildi. İşte trajik olayın detayları...

BORÇ MESELESİ KANLI BİTTİ

Elazığ’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yıldızbağları Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. isimli şahıs arasında borç meselesi yüzünden gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında E.A.B., yanındaki bıçakla Doruk Efe Bingöl’e saldırarak ağır şekilde yaraladı.

HASTANEDE ACI HABER: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki Bingöl, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 16 yaşındaki genç, burada görevli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doruk Efe Bingöl’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Olayın ardından bölgeden kaçmayan zanlı E.A.B., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı: Mevduat faizlerinde son durum300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı: Mevduat faizlerinde son durumEkonomi
Akdeniz ve Ege beşik gibi! İşte peş peşe gelen son depremlerAkdeniz ve Ege beşik gibi! İşte peş peşe gelen son depremlerYurt
Hantavirüs karaya sıçradı! Gemiden bağımsız vakalar belirlendiHantavirüs karaya sıçradı! Gemiden bağımsız vakalar belirlendiGündem
hayatını kaybetti alacak verecek meselesi
Günün Manşetleri
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla.... Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....