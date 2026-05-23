Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kendi nikah şahidini evinde vurup intihar etti!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aralarında alacak verecek husumeti bulunan iş ortağı U.Ö. (41) tarafından evinde silahla vurulan iş insanı ve MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün (44) hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İnşaat sektöründe birlikte çalışan U.Ö. ile Geylani Yenigün arasında bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.
Aralarındaki sorunu konuşmak üzere ortağının evine giden U.Ö. ile Yenigün arasında tartışma çıktı. Evdeki gerilimin tırmanması üzerine U.Ö., yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak Yenigün'e ateş etti. Ortağını ağır yaralayan U.Ö., ardından sitenin bahçesine indi ve aynı silahla kendini vurarak intihar etti.
Silah seslerini duyan site sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, ağır yaralı durumdaki Geylani Yenigün'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yenigün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberini alan Yenigün'ün yakınları olayın yaşandığı adrese geldi.
Nöbetçi savcılık ve emniyet birimlerinin evde ve bahçede yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından, her iki şahsın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
KATİLİNİN NİKAH ŞAHİDİYDİ
Silahlı saldırı sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden iki çocuk babası Geylani Yenigün'ün, kendisini öldüren U.Ö.'nün 2025 yılı aralık ayındaki nikahında şahitliğini yaptığı ortaya çıktı.
Yenigün'ün iş ve siyaset dünyasındaki faaliyetleri de dikkat çekiyordu. Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde yatırımları bulunan Yenigün, aynı zamanda yerel bir gazetenin ortağıydı. Geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na giren Yenigün, Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Cinayet zanlısı U.Ö.'nün ticari hayatına 2015 yılında gayrimenkul ve otomotiv sektörleriyle adım attığı öğrenildi. İlerleyen süreçte inşaat ve hafriyat alanlarında Yenigün ile de ortaklığa giden yatırımlar yapan U.Ö., 2023 yılında yeme-içme ve eğlence sektörüne de giriş yapmıştı.