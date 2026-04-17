Alanya'da saldırıları destekleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıları destekleyici sosyal medya paylaşımları yapan 16 yaşındaki lise öğrencisi jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen genç, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki H.G.A., sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. H.G.A.'nın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıları övücü ve destekleyici nitelikte içerikler paylaştığı tespit edildi.

PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Şüpheli lise öğrencisinin sosyal medyadaki faaliyetlerinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 16 yaşındaki genci ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.G.A., ifadesi alınmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.G.A., mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 17 Nisan verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 17 Nisan verilerini paylaştıYurt
Tahran'da kadınlardan 'Can Feda' geçit töreniTahran'da kadınlardan 'Can Feda' geçit töreniDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
"Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"
Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç! Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma