Alanya'da saldırıları destekleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki H.G.A., sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. H.G.A.'nın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıları övücü ve destekleyici nitelikte içerikler paylaştığı tespit edildi.

PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Şüpheli lise öğrencisinin sosyal medyadaki faaliyetlerinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 16 yaşındaki genci ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.G.A., ifadesi alınmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.G.A., mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.