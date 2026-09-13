Alanyaspor-Göztepe maçı sonrası zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında görevli bazı personel, maçın bitiminin ardından rahatsızlanmaya başladı. Fenalaşan görevliler, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

"TAVUKLU PİLAVDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER"

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, görevlilerde gıda zehirlenmesi yaşandığının tahmin edildiğini belirtti. Statta görev yapan güvenlik güçlerine maç günü tavuklu pilav dağıtıldığını aktaran Çavuşoğlu şunları söyledi:"Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak."

Hastaneye, çoğu jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi. Yemeği tedarik eden firmanın ürünlerinden numune alındı; zehirlenmenin kaynağını belirlemeye yönelik incelemeler devam ediyor.