Manisa'da, iki kişi tarafından darbedilen Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, polise şikayette bulundu.

Personelden sorumlu başkan yardımcısı Koç, iddiaya göre akşam saatlerinde Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yıldız Camisi yakınlarında M.C. ve M.Y. ile karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Koç'a hakaret eden, tekme ve yumruk atan iki kişi olay yerinden kaçtı.



Kolu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan Koç, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavisinin ardından polise giderek saldırganlar hakkında şikayetçi olan Koç'un, ifadesinde, kendisini darbeden M.C. ve M.Y'nin, olay yerinden uzaklaşırken "Bu iş daha bitmedi." şeklinde tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi.



Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da saldırıyı haber almasının ardından Koç'u ziyaret ederek olay hakkında bilgi aldı.