Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk yurdışı ziyaretini Arjantin'e yapacak. G-20 toplantıları için Buenos Aires’e gidecek olan Albayrak'ın birlikte çalışacağı isimlerden biri de netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı durağı Arjantin olacak.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte G-20 toplantıları için Buenos Aires’e gidecek olan Albayrak, burada kritik görüşmelerde bulunacak.



Hürriyet'in haberine göre zirvede Amerika'ın İran'a uyguladığı yaptırımlar da gündeme gelecek.



Bu arada Albayrak, birlikte çalışacağı ekibi de netleştirmeye başladı.



Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak.



ulusal.com.tr

