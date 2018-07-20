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Albayrak Arjantin'e gidiyor
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Albayrak Arjantin'e gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk yurdışı ziyaretini Arjantin'e yapacak. G-20 toplantıları için Buenos Aires’e gidecek olan Albayrak'ın birlikte çalışacağı isimlerden biri de netleşti.

Albayrak Arjantin'e gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı durağı Arjantin olacak.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte G-20 toplantıları için  Buenos Aires’e gidecek olan Albayrak, burada kritik görüşmelerde bulunacak.

Hürriyet'in haberine göre zirvede Amerika'ın İran'a uyguladığı yaptırımlar da gündeme gelecek.

Bu arada  Albayrak, birlikte çalışacağı ekibi de netleştirmeye başladı.

Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #albayrak #Buenos Aires #Hazine ve Maliye
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