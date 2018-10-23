Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz."



"2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olması öngörülmüştür.

İmar barışından 6 milyar TL, bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir gelmesini bekliyoruz."



"Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz. 2019 yılı sonunda BES'e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19,4 milyar liraya ulaşmış olacak. 2019'da özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyeceğiz. 2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz."



"Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenecek, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden yönetilecektir."