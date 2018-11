Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bursa'da konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Türkiye son 16 yıldır her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da başarı hikayesi ortaya koydu. Geldiğimiz nokta güzel ama yeterli değil. "



"2023 e doğru hızla ilerlerken en önemli eşik 24 Haziran seçimleri oldu. Milletimiz bu iktidara 5 yıllık yetki verdi. Türkiye yapısal dönüşümlerini hayata geçirecek.

Güçlü adımlarla daha da güçlü sonuçlar alamaya devame deceğiz. Spekülatif ataklar yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük.



"Türkiye ekonomisinin milletin refahını ve milli para birimini hedef alan bu ataklara karşı 2 aylık bu süreç, ülkemize çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve bu süre zarfında ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladık, devam ediyoruz."



"Göreve geldiğimiz ilk anlardan itibaren mücadelemizin başına enflasyonu koyduk. Toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programını açıkladık. "



Gün gün sektör sektör ben takip ediyorum. Türkiye bugün Ağustos ve Eylül ayından çok ama çok daha güçlü bir durumda. Yeterli değil daha da ileriye gideceğiz.

Eylül ayından bu yana tüm bu gelişmeler fiyatlama dalgalarına pozitif yansımaya başladı.



"Popülist yaklaşım yok. Araba çalışıyor devam edecek. Kolay olanı herkes yapar makbul olan ise zor olandır. Türk milleti olarak biz hep zor olanı yaptık.

Biz her iyileşmeyi her pozitif gelişmeyi toplumumuza yansıtmaya devam edeceğiz."



"Petrol fiyatlarında daha da pozitif gelişmeler olacak."



"Enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar konusunda adımlarımızı atmaya başladık.

Enflasyonda inşaAllah Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü neticeler alacağız."



"Ağustos, Eylül, Ekim rakamlarına baktığımda, ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına doğru inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları eğer bu istikamette giderse yıl sonunda cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Detayını vermeyeyim ama istikamet çok güçlü, olumlu ve çok iyi yönde seyrediyor."



"Her pozitif süreç bizi daha da motive etmekte. Kimsenin piyasadaki bu pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz. "



"Ekim ayıyla birlikte dengelenme sürecinin başladığını çok net şekilde görmekteyiz."



"Mevduat faizi de kredi faizi de düşüyor. Makas çok açık ama daralacak. 2019 yılında bunu piyasalarda daha aktif ve agresif olarak göreceksiniz."



"Yeni dönem çok daha farklı stratejiler izleyeceğiz. Sürprizler de var.

Türkiye kısa sürede aldığı ve attığı adımlarla olumlu sonuçlar aldı ve almaya devam ediyor. "



"Türkiye'de ithalatı olupta ikamesi olmayan neredeyse hiçbirşey yok. 2023 yolculuğu çok önemli bir dönem olacak."