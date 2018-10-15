Türkiye 2023 Zirvesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin önde gelen markalarından mahalle bakkalımıza kadar herkes omuz omuza verdi ve büyük micadeleyi sahiplendi." dedi.



Albayrak, "Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı." diye konuştu.



"Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük.

Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz." diyen Albayrak, şunları söyledi:



"Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının dengelenmeye başladığını görmeye hepimiz şahit olduk.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz'da yüzde 70'lere çıkarak çok güçlü dengelenmenin sinyalini verdi. Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor.

Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor."



'Hal Yasası çok yakında Meclis'e gelecek'​



"Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık." diyen Albayrak, şunları söyledi:



"Küresel zorlukların beklendiği döneme hızla yaklaşırken Türkiye öyle güçlü dönemi yaşıyor ki, bunun etkisini 2019 ve 2020'de çok daha güçlü göreceğiz.

Komisyonculuk tarihe karışacak. Reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz. Hal Yasası çok yakın süreçte Meclis gündemine gelecek."



"Türkiye ekonomik operasyonlara maruz kaldı. Atılan adımlarla bu süreci geride bıraktık. Yaşanan süreçler bize şunu gösteriyor. Dünyanın birinci gündemi, ekonomi.

Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı.

Yeni bir sürecin arefesindeyiz." ifadelerini kullandı.