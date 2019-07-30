Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından ilk kez konuştu. Ekonomi gazetecileri ile biraraya gelen Albayrak önümüzdeki dönemde faizlerdeki düşüşün devam edeceğini söyledi. Albayrak, kıdem tazminatı ve toplu iş sözleşmesi konularına da değindi.





Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ankara'da ekonomi gazetecileri ile buluştu, soruları yanıtladı.



Merkez Bankasının faiz indirimi kararının arkasından ilk açıklamasını yaptı Albayrak "süreç devam edecek" dedi.



Faiz indirimi sonrası gözler enflasyonda. Bakan Albayrak "dengelenme" mesajı verdi.



Milyonlarca çalışanın iş güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı da Albayrak'a soruldu.



Albayrak, 1 Ağustos'ta yapıalcak toplu iş sözleşmeleri görüşmesi öncesi yorumda bulundu.



Albayrak'ın gündemindeki bir diğer konu ise Amerika'nın S-400'ler sonrası öne sürdüğü yaptırımlar oldu. Albayrak "süreç pozitif" dedi.





ulusal.com.tr Fazilerde aşağı yönlü sürecin devam edeceğini duyurdu. Toplu iş sözleşmesi ve kıdem tazminatina ilişin açıklamalar yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ankara'da ekonomi gazetecileri ile buluştu, soruları yanıtladı.Merkez Bankasının faiz indirimi kararının arkasından ilk açıklamasını yaptı Albayrak "süreç devam edecek" dedi.Faiz indirimi sonrası gözler enflasyonda. Bakan Albayrak "dengelenme" mesajı verdi.Milyonlarca çalışanın iş güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı da Albayrak'a soruldu.Albayrak, 1 Ağustos'ta yapıalcak toplu iş sözleşmeleri görüşmesi öncesi yorumda bulundu.Albayrak'ın gündemindeki bir diğer konu ise Amerika'nın S-400'ler sonrası öne sürdüğü yaptırımlar oldu. Albayrak "süreç pozitif" dedi.