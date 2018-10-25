Bakan Albayrak: Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ankara'da Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ortak basın toplantısı düzenledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.



Albayrak, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum." diye konuştu.



"Türkiye ve Almanya ilişkileri ekonomik düzeyde hep üst düzeydeydi. Türkiye ve Almanya ilişkileri pozitif yönde etkileyecek görüştüklerimiz var. Türkiye tehditlere rağmen güçlü şekilde ayakta kalmayı başarmış çok önemli bir ülkedir. Yetişmiş yetkin özgüvenli genç nüfusuyla bölgenin sadece Avrupa üzerinde değil küresel dünyanında en önemli yerdedir. Türkiye 90'ların Türkiye'si değil. Türkiye güçlü bir ülke. Ekonomik dataların ötesinde oluşturduğu sinerjiyle çok potansiyeli olan bir ülke. Bu anlamda baktığımızda Türk - Alman ekonomik ilişkilerinde mevcutun ötesinde potansiyele sahiptir.

Yakın dönemde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın bir kısmı açıklanacak."



Alman Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cemal Kaşıkçı ile ilgili olayda birçok soru işareti var."



"Mülteci krizi ve durumu ile ilgili Türkiye'nin 5 yılı aşkın katkılarını takdir ediyoruz."



"Türkiye ile her zaman iyi ilişkilerimiz olduğu için çaba harcıyoruz, daha iyi olsun istiyoruz. Çok yakın ilişkileri olan insanlarımız var. Çok açık bir şekilde konuşmalıyız. Vize serbestisi için konuştuk epey yol aldık ama bazı engellerde takılı kaldık. "





