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Albayrak: Süreci çok güçlü olarak geride bıraktık

Brica İstanbul Zirvesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşma yaptı.

Albayrak: Süreci çok güçlü olarak geride bıraktık

2010 dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı ancak krize karşı olağan üstü para ve maliye politikalarının getirdiği etkiler sürmektedir.

Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini savunmamıza devam edeceğiz. Zaten ekonomi politikamızı da verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. 

Türkiye'nin uluslararası risk priminde önemli bir düşüş gördük. Son 5 yılda tüm bu yaşananlara rağmen Türkiye güçlü temelleri sayesinde tüm bu süreçten daha güçlü olarak çıktı. ​Yeni bir başarı hikayesi yazılıyor

Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok, dünyanın en güçlülerinden biri. Bankacılık sektörümüzü de  reel sektörümüzü de destekleyecek kararlılığımızla sahada olacağız.

Analitik yöntemlere dayalı bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik daha da geçirmeye devam edeceğiz. Son 1 ayda TL, Amerikan doları karşısında yüzde 21 oranında değer kazandı. 

Borsa İstanbul yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı, Türk ekonomisi güçlü şekilde yoluna devam etmeye başladı. İhraç tutarının 3 katından fazla gelen talep, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı

Türkiye Brezilya ile birlikte son dönemde dünyada en büyük performansı sergiledi.

Birileri Türkiye için felaket senaryoları üretmeye çalışsa da biz güçlü ve güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok güçlü olarak geride bıraktık.

 

Etiketler; #brica istanbul zirvesi #hazine ve mal #ye bakanı #berat albayrak
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