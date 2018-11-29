Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Berat Albayrak'ın paylaştığı mesaj şöyle:



"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.

2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız."







ulusal.com.tr

