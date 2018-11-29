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Albayrak'tan AR-GE açıklaması: Yatırımları 2018'de daha ileriye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili mesaj yayımladı.

Albayrak'tan AR-GE açıklaması: Yatırımları 2018'de daha ileriye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Berat Albayrak'ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.
2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız."



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #berat albayrak
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