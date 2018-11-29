Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Berat Albayrak'ın paylaştığı mesaj şöyle:
"Büyük ve Güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.
2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız."
ulusal.com.tr
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili mesaj yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından AR-GE yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı.