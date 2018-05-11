Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz." dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Bursa'da düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Albayrak "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" dedi.



Bakan Albayrak, uzun süreli elektrik kesintilerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini de açıkladı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesinin 12 Haziran günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı.



TANAP projesi kapsamında gazın 6 milyar m3'lük kısmı Türkiye'de kalacak. Hat üzerinden gelecek gazın 10 milyar m3'lük kısmının ise Avrupa'ya aktarılması planlanıyor.



Akdeniz'de derin deniz sondajına ilişkin de bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.