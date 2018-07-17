Rus siyasetinin etkin isimlerinden Aleksandr Dugin, dün gerçekleşen Trump-Putin zirvesi öncesi Ulusal Kanal'a konuştu. Bu görüşmenin çok kutuplu yeni dünyanın önünü açacağını söyleyen Dugin: "Küreselleşmeci sistem tamamiyle yok olabilir" dedi.

Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılmak üzere Türkiye'ye gelen Rus siyasetinin önemli isimlerinden Aleksandr Dugin, Helsinki zirvesini değerlendirdi.



Trump'ın küreselleşmeci anlayışa karşı olduğunu belirten Dugin, zirvenin küresel siyasetin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Aleksandr Dugin, görüşmenin küreselleşmeci anlayışın yok edilmesi konusunda büyük bir fırsat olduğunu söyledi



Görüşmede Putin'in Çin ile ilgili anlaşma yapmaya çalışacağı öngörüsünde bulunan Dugin, Trump'ın kullanacağı dayatmacı tavra karşı Putin'in tecrübeli olduğunu hatırlattı.



Dugin, son olarak Türkiye'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi.







HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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