banner982
İstismara karşı toplandılar
İstismara karşı toplandılar
MÜSİAD Suriye'de şube açıyor
MÜSİAD Suriye'de şube açıyor
6. Filo eylemini o anı yaşayanlar anlattı
6. Filo eylemini o anı yaşayanlar anlattı
Kandilli'den korkutan uyarı: Gittikçe artıyor...
Kandilli'den korkutan uyarı: Gittikçe artıyor...

Aleksandr Dugin zirveyi değerlendirdi

Rus siyasetinin etkin isimlerinden Aleksandr Dugin, dün gerçekleşen Trump-Putin zirvesi öncesi Ulusal Kanal'a konuştu. Bu görüşmenin çok kutuplu yeni dünyanın önünü açacağını söyleyen Dugin: "Küreselleşmeci sistem tamamiyle yok olabilir" dedi.

Aleksandr Dugin zirveyi değerlendirdi

Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılmak üzere Türkiye'ye gelen Rus siyasetinin önemli isimlerinden Aleksandr Dugin, Helsinki zirvesini değerlendirdi. 

Trump'ın küreselleşmeci anlayışa karşı olduğunu belirten Dugin, zirvenin küresel siyasetin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aleksandr Dugin, görüşmenin küreselleşmeci anlayışın yok edilmesi konusunda büyük bir fırsat olduğunu söyledi

Görüşmede Putin'in Çin ile ilgili anlaşma yapmaya çalışacağı öngörüsünde bulunan Dugin, Trump'ın kullanacağı dayatmacı tavra karşı Putin'in tecrübeli olduğunu hatırlattı.

Dugin, son olarak Türkiye'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi. 



HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #aleksandr dugin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.