Aleksandr Dugin'den ortak cephe çağrısı: "Filistin için birleşmeliyiz"

Rus Stratejist Aleskandr Dugin, canlı yayınında Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal'a önemli açıklamalar yaptı.

"Batılı globalistler Rusya'nın zayıf olduğunu, zayıf karnı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de gerilimi tırmandırmaya devam ediyorlar. Batı’ya Rusya'nın boyun eğeceğini düşünüyorlar. Özellikle dün, Başkan Putin esaslı bir yanıt verdi. Hipersonik füzeleri, ancak nükleer içeriği olmayan hipersonik füzeleri kullandı. Rusya'nın Batı'ya gösterdiği somut kanıt şuydu. Rusya isterse Batı şehirlerini yok edebilir."

Dugin Batı’nın her türlü kırmızıçizgiyi aştığını, Rusya’nın ise yanıt vermekten çekinmeyeceğini söyledi:

"Batı tüm kırmızı çizgileri Rus toprağına orta ve uzun vadeli füzeleri yollayarak geçmiş oldu. Eğer Rus toprağına bu füzeler düşmeye devam ederse biz karşılık vermeye devam edeceğiz."

Rus Stratejist, Rusya’nın yeni stratejisini açıkladı ve gerekirse Rusya’nın nükleer silah kullanacağını söyledi:

"Şu anki yeni strateji, yeni silahları, yani hipersonik silahları kullanmak. Onların sömürgeleştirdiği devletlere karşı veya Amerika'nın kendisine karşı nükleer silah ihtimali her zaman var. Fakat bu son tercih olur. Dolayısıyla şu anda stratejik nükleer silahları hemen kullanmayı düşünmüyoruz."

Aleksandr Dugin, Batı’nın saldırıları duruncaya ve Kiev’deki Nazi rejimi teslim olana kadar yeni stratejinin yürürlükte olacağını vurguladı. Dugin, gelecekte dünya siyasetinin odağının Ukrayna’dan Filistin’e kayabileceğini belirtti. Rus düşünür, “Filistin halkı için birleşmemiz gerekiyor” dedi:



"Yükselen çok kutupluluk ile çökmekte olan tek kutupluluğun başka bir cephesi. İsrail-Filistin krizi. Ve bu siyonist projeye göre Filistin'deki tüm nüfusu ortadan kaldırmaları gerekiyor. Dolayısıyla gecikmeden cephelerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Birlikte durmamız gerekiyor. Filistin halkının, Filistin halkının varoluşu için birleşmemiz gerekiyor."

Küreselci elitlere karşı ortak bir insanlık cephesi kurulması gerektiğini söyleyen Dugin, çok kutuplu sistemde Türkiye’nin en güçlü ülkelerden birisi olduğunu belirtti:

"Kurmaya çalıştığımız dünya, egemen ulusların dünyası, bağımsız ulusların dünyası. Ve Türkiye'de bu çok kutuplu sistemdeki en güçlü ülkelerden birisi ve bu şekilde yer alması gerektiği kanaatindeyim."