ALES sonuçları açıklandı! 2025-ALES/2 sonuçları ÖSYM’nin sitesinde erişime açıldı
ÖSYM, 6 Temmuz’da yapılan 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını erişime açtı.
Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı