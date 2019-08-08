Yeniden Asya açılımı, Türkiye'nin Orta Asya ülkeleriyle ilişkisi için de büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre soğuk savaş sonrası Türk Cumhuriyetleriyle ilişkisini hedeflediği düzeye çıkaramayan Türkiye için Asya açılımı büyük bir fırsat olacak. Açılımla İpek Yolu projesine verilecek ağırlık Türk ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak.

Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olan Türkiye'nin başlattığı Yeniden Asya açılımı yurt içinde büyük bir heyecanla karşılandı. Açılımın Türkiye'ye faydalarına dikkat çekildi.



Devlet politikası olarak ilan edilen açılım, Türki Cumhuriyetleriyle Türkiye'nin ilişkisi açısında da büyük önem taşıyor. Türkiye bu ülkelerle var olan ilişkisini daha ileriye taşıma imkanı bulacak.



Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesinin geçtiği her güzergaha refah götürmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre, Türkiye Asya açılımıyla İpek Yolu projesine daha da ağırlık vermeli.



Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç, açılımı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kılıç, Uygur konusuna da dikkat çekti.



Deneyimli diplomat Kılıç, bölgede Çin ve Türki Cumhuriyetler dışında ilişkilerin geliştirilmesi gereken ülkelere de değindi. Çin ve Türki Cumhuriyetlerinin yanı sıra başka kritik ülkeler olduğunu da söyledi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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