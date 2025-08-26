Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto: “Bu kurumu tanımıyoruz”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, açıklamada Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına çelenk bıraktıklarını söyledi.

Erçe, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı tanımadıklarını vurgulayarak, “Bu kurum Alevi kurumlarını kendi içinde ayrıştırmaya, yeni bir Alevilik tanımı yapmaya çalışıyor” dedi.

Erçe ayrıca, her yıl 16-18 Ağustos’ta yapılan Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri sırasında Başkanlığın aynı tarihlerde ayrı bir etkinlik düzenlemesini eleştirdi. 28 Ağustos’ta yapılması planlanan toplantıya da hiçbir Alevi kurumunun, dedenin ya da cemevi yönetiminin katılmaması gerektiğini belirtti.

ÇAY VE KARANFİL GERGİNLİĞİ

Protestonun ardından Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erçe ve beraberindekilere çay ikram edip karanfil vermek istedi. Ancak grup ikramı kabul etmedi ve slogan attı.

Ersin bunun üzerine, “Başımın üstünde yeriniz var, bizim kapımız herkese açık, size çay da getirdik, gelin konuşalım. Ben de dede torunuyum, Pir’in soyundan geliyorum. 28 Ağustos’taki toplantıya size özellikle davetiye gönderdim” ifadelerini kullandı.

Protesto sonrası AA muhabirine konuşan Başkan Esma Ersin, demokratik hakların kullanılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Taş atanı gülle karşılarız, çiçekle karşılarız, iyi niyetimizi gösterdik. Çay, kahve ikramımızı yaptık. Biraz beyhude oldu ama hiç problem değil. Biz gül uzatmakla yükümlüyüz. Onlar da kendi bildikleri doğrultuda ilerlediler.”

Ersin, 28 Ağustos’ta yapılacak toplantıya Türkiye genelindeki cemevi başkanları, dedeler ve özellikle Ocakzade dedelerin davet edildiğini aktardı.

“2 BİN 104 CEMEVİNİN YÜZDE 60’INA DESTEK VERİYORUZ”

Kuruma başladığı günden itibaren “Birlik için sözümüz var” mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

“Bu kurumun mevzuatı gereği cemevlerinin tadilat, teşrifat ve genel giderlerini karşılamakla yükümlüyüz. Cemevlerinden sorumlu uzmanlarımız var, ben de haftada iki gün sahaya çıkıyorum. Şu an 2 bin 104 cemevimizin yüzde 60’ına destek veriyoruz ve bu sayı artıyor. Bu kurum herkese açık, desteğimiz eşit olacak.”

Ersin ayrıca, Hacı Bektaş Veli Anma etkinliklerinin bölünmemesi gerektiğini belirterek, “Nevşehir Belediye Başkanından orta yol bulmasını istedim ama onlar ayrı yaptılar. Seneye 16, 17 ve 18 Ağustos’ta ikilik olmasını istemiyorum, üzerimize düşen her desteği vereceğiz” dedi.