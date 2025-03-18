Alevi Derneklerinden Taha Kılınç hakkında suç duyurusu

İstanbul Horasan Erenleri Cemevi Derneği, Alevilere yönelik ifadeleri nedeniyle Yenişafak yazarı Taha Kılınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılınç’ın yazısında kullandığı ifadelerin, toplumsal birlikteliğe zarar verdiği ve "iç cepheyi güçlendirme" çabalarına karşı bir girişim olduğu vurgulandı.

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Alevi Derneklerinden Taha Kılınç hakkında suç duyurusu
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Dernek yetkilileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Kılınç’ın Alevilere yönelik “aile içi evlilikleri bile meşru görecek kadar uç” ifadelerini kullandığını belirtti.

İstanbul Horasan Erenleri Cemevi Derneği Başkanı Ali Rıza Özkan, bu açıklamaların sadece bir nefret söylemi olmadığını, aynı zamanda toplumun birliğini hedef alan bir girişim olduğunu söyledi.

“Bu tür söylemler, yalnızca Alevi toplumuna yönelik bir iftira olmanın ötesinde, ülkemizin iç huzuruna zarar vermeyi amaçlıyor. Biz burada sessiz kalırsak, Türkiye’yi bir iç çatışmaya sürüklemek isteyenlere fırsat tanımış oluruz. İç cepheyi güçlendirmek, Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrımı yapmadan birliği savunmaktan geçer.”

Dernek yetkilileri, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve konunun yalnızca bir suç duyurusuyla sınırlı kalmayacağını açıkladı.

"Bugün yaptığımız suç duyurusu sadece bir başlangıç. Bu süreci bir kampanyaya dönüştüreceğiz ve gereken tüm adımları atacağız."

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Atmaca ise, konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli cezaların verilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

“Bu ifadeler karşısında sessiz kalamayız. Yargının gereken cezayı vermesi için süreci yakından takip edeceğiz.”

Alevi toplumuna yönelik nefret söylemleri ve ayrıştırıcı ifadelerle ilgili hukuki mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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