Hatay'da saldırıya uğrayan Alevi kanaat önderi Yusuf Yılmaz'ın oğlu Tahsin Yılmaz Ulusal Kanal'a konuştu. Yılmaz, saldırının topluma yapıldığını söyledi. CHP eski milletvekili Refik Eryılmaz ise "Bu kez Aleviler arasında karışıklık çıkarılıyor" dedi.

Dinler arası kardeşliğin simge şehri Hatay... Sünnisi, Alevisi, Arap'ı, Türk'ü yıllardır bir arada yaşıyor.



Son yıllarda kentte Alevi kanaat önderlerine saldırılar oldu. En son 13 Ekim'de Yusuf Yılmaz evinde darp edildi. 4 kişi tutuklandı. Olayın ayrıntısı araştırılıyorken Yılmaz'ın oğlu, Ulusal Kanal'a konuştu.



Tahsin Yılmaz, saldırının topluma yapıldığını söyledi ve Cumhuriyet vurgusu yaptı.



Bazı dönemlerde din adamlarına yapılan saldırılar, akıllarda soru işareti bırakıyor. Kardeşlik şehrinde yapılmak istenen nedir?



CHP eski milletvekili Refik Eryılmaz, Ulusal Kanal'a konuştu, yapılmak istenenleri anlattı.



Avukat Eryılmaz, davanın takipçilerinden...



Hatay'daki dernekler bu saldırıya karşı ortak tutum sergiledi. Samandağ Ziraat Odası ve ADD şube başkanları birlik vurgusu yaptı.



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