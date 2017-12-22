Amerika'nın Kudüs kararı, alevi-sünni herkesi bir araya getirdi. Ulusal Kanal'a konuşan Karacaahmet Derneği Genel Başkanı Muharrem Ercan, Trump'ın kararının kabul edilemeyeceğini söyledi. "Şimdi bir olma diri olma zamanı" diyen Alevi kanaat önderi, Amerika'ya "Kudüs'ten elini çek" uyarısı yaptı.

Amerika Başkanı'nı "Turup" diye tanıttı. Turup, "Kudüs kararını boşuna açıklamadı, altında bir oyun var" dedi. Müslüman ülkelerin arasının açılmak istendiğini söyledi.



İsrail ve Amerika hariç tüm dünyanın karşı çıktığı Kudüs kararı, İslam dünyasında, alevi-sünni herkesi bir araya getirdi.



Ulusal Kanal'a özel röportaj veren Karacaahmet Derneği Genel Başkanı Muharrem Ercan, "Trump'ın kararı kabul edilemez." dedi.



Kudüs'ün 3 din için de kutsal olduğunu vurguladı. Alevi kanaat önderi, Amerika'nın oyununa karşı "Bir olalım diri olalım." çağırısı yaptı.



Ercan, "Filistin'in tanıyan müslüman ülkeler, neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor" diye sordu. Hükümetin KKTC'nin tanıtılması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.



Kudüs konusunda olumlu adımlar atan hükümete bir de çağrı yaptı Muharrem Ercan. "Yunanistan'ın işgal ettiği adalara sessiz kalınmamalı." dedi.



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