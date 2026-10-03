Aleyna Çakır davasında gelişme: Ümitcan Uygun'a verilen 4 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı!

Yargı sürecini yakından takip eden kamuoyu ve hukuk çevrelerinin beklediği gerekçeli kararda, sanığın eylemleri ile maktulün sürüklendiği süreç arasındaki illiyet bağının detaylarına yer verildi.

Mahkeme, toplanan deliller ve dosya kapsamındaki bulgular ışığında Ümitcan Uygun’un eyleminin yasal karşılığını değerlendirerek 4 yıl hapis cezasına hükmedilmesinin hukuki dayanaklarını paylaştı.