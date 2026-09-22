Aleyna Çakır davasında karar! Baba isyan etti, anne gözyaşlarına boğuldu

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun'a "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aleyna Çakır davasında karar! Baba isyan etti, anne gözyaşlarına boğuldu
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Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ümitcan Uygun, taraf avukatları ve müşteki aile katıldı. Mahkeme heyeti, kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı.

SANIĞA 4 YIL HAPİS

Mahkeme, Ümitcan Uygun'u "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki "eziyet etme" suçlamasından ise beraat kararı verildi.

AİLEDEN KARARA SERT TEPKİ

Duruşmanın ardından adliye binası önünde basın açıklaması yapan Çakır'ın annesi Hatun Esen ve babası Mehmet Esen, verilen karara isyan etti. Açıklama sırasında anne Hatun Esen baygınlık geçirdi. Baba Mehmet Esen ise sanığa verilen 4 yıllık hapis cezasının yetersiz olduğunu söyledi.

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