Aleyna Çakır davasında yeni duruşma: Ümitcan Uygun’un yargılanması sürüyor

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Aleyna Çakır" adıyla tanınan Sema Esen'in vefatına dair açılan davada, sanık Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi.

Sanık Uygun, hakkında başka bir davadan dolayı tutuklu bulunduğu için duruşmaya da bu kapsamda katılım sağladı. Duruşma salonunda sanık ve maktulün avukatlarının yanı sıra, Esen ve Uygun ailelerinin üyeleri de hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya yeni gelen evrakların okunmasının ardından tanık dinleme aşamasına geçileceğini bildirdi.

TANIK, SON GÖRÜŞME TRAFİĞİNİ ANLATTI

Duruşmada dinlenen tanık M.C.Ö., olayla ilgili doğrudan bir bilgisi olmadığını belirtirken, olay gecesi sanık Ümitcan Uygun ile bir arkadaşlarının asker eğlencesinde bulunduklarını ifade etti. Tanık M.C.Ö., gece saatlerinde alkol aldıklarını ve akabinde sanık Uygun'un kendisinden onu ikametine bırakmasını talep ettiğini aktardı.

Tanık M.C.Ö., o geceye ait yaşanan telefon konuşmaları hakkında şu önemli beyanlarda bulundu: "Orada otururken Ümit'in şarjı bitmişti. Kız arkadaşı bana yazdı 'ulaşamıyorum' diye. Ben de burada diye Ümit'in fotoğrafını çekip attım. Arabadayken Sema aradı, Ümit'i telefona istedi ama Ümit almadı telefonu. Sonra tekrar 'ulaşamıyorum' diye beni aradı. Ağlıyordu. Ümit telefonu istemeyince yanından ayrıldığımı söyledim. Ümit arabadan inmeden de Sema'nın attığı mesajları ona gösterdim ve 'kız arkadaşının yanında ol' dedim. 'Tamam abi' diyerek indi arabadan."

Sanık Uygun ile yakın bir ilişkisi olmadığını ve bu nedenle Sema Esen ile olan birliktelikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyleyen M.C.Ö., ertesi sabah Uygun'un kendisini telefonla aradığını ve "Sema'ya ulaşamıyorum. Seni tekrar aradı mı?" diye sorduğunu anlattı. Tanık, Sema'nın kendisini aramadığını söyledikten sonra telefon görüşmesini sonlandırdıklarını ve birkaç saat sonra ise sosyal medya haberlerinde Esen'in intihar ettiğini öğrenerek durumu fark ettiğini sözlerine ekledi.

SANIK UYGUN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tanık M.C.Ö.'nün ifadesinin tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen sanık Ümitcan Uygun, aleyhine öne sürülen hiçbir hususu kabul etmediğini mahkeme heyetine iletti.

Daha sonra görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki eksik bırakılan hususların tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi dikkate alarak eksik görülen noktaların giderilmesine hükmetti ve duruşmayı bir sonraki celse olan 30 Ocak 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ümitcan Uygun, o dönem kız arkadaşı olan ve "Aleyna Çakır" adını kullanan Sema Esen'in yaşadığı daireye gitmiş, kapıyı açamaması üzerine çilingir çağrılarak eve girilmiş ve Esen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Başlatılan soruşturma süresince, sosyal medya platformlarında sanık erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilen görüntüler yayımlanmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu görüntülerin olaydan yaklaşık 1,5 ay önce kaydedildiği tespit edilmişti. Düzenlenen iddianamede, sanık Uygun'un Sema Esen'in ölümüne ilişkin olarak "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.