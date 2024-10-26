Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun davasında dikkat çeken ayrıntı

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sema Esen'in ölümünden önce 17 Nisan'da Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı, bunun üzerine Sema Esen'in şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

ÜMİTCAN UYGUN İÇİN 18 YIL İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 4 yılın ardından tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Ümitcan Uygun hakkında 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

WHATSAPP MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Sema Esen'in ası fiili sonucu hayatını kaybettiği, ası fiilinin canlı olduğu sırada gerçekleştiği kaydedildi.

İddianamede Sema Esen ve Ümitcan Uygun arasında geçen Whatsapp yazışmaları da yer aldı. Söz konusu konuşmalarda, Uygun'un, Esen’e kendisini sürekli aramasından ve bir an önce eve gelmesi söylemlerinden bıktığı, artık kendisini rahat bırakmasını istemesinden sonra yazışmaların ölüm üzerine sürdürüldüğü kaydedildi.

İkili arasındaki yazışmalarda, Uygun'un kendisinden vazgeçtiğini söylemesi üzerine Sema Esen'in de ölümü düşünmeye başladığı kaydedildi.

‘MESAJLAŞMALARDAN SONRA ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEYE BAŞLADI’

İddianamede, Sema Esen’in mesajlaşmalarda ölümü düşünmeye başlaması sonrasında evde içeriye doğru açılan salon kapısının arkasına sandalyeyi yanaştırdığı, bornoz kuşağını boynuna doladıktan sonra sandalyeyi ittirip kendini aşağı bıraktığı, bu hususların olay yeri inceleme kamera kayıtları ile olaydan sonra eve ilk gelen tanık beyanından anlaşıldığı ve bilirkişi tarafından da kaydın fotoğraf olarak dosyaya alındığı, bu tespitlerin adli tıp bulguları ile de uyuştuğu belirtildi.

‘ÜMİTCAN UYGUN, İNTİHAR İSTEĞİ OLUŞTURDU’

İddianamede Uygun'un Sema Esen’e farklı zamanlarda şiddet uyguladığı, eylemlerin toplu olarak değerlendirilmesi sonucu Uygun'un 'Eziyet' suçunu işlediği aktarıldı.

Özellikle olay gecesine ait ikili arasında gerçekleşmiş olan Whatsapp yazışmaları, ekran görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiği belirtilen iddianamede Uygun'un, Esen’in aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında Whatsapp durum mesajında yaptığı paylaşımla Esen’den kurtulma arzusunu yinelediği ve bu şekilde Esen’i intihara teşvik edip; intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirmesine sebebiyet verdiği ifade edildi.

‘GSM BAZ İSTASYONU VERİLERİ İNCELENDİ’

Hazırlanan iddianamedeki ifadesinde Ümitcan Uygun, Sema Esen ile 1 yıldır görüştüklerini, gazino işini bıraktırdığını, zaman zaman Sema Esen'in evinde kaldıklarını, olay gününde Sema Esen'in kendisine mesaj attığını söyledi. Uygun, Sema Esen'e müsait olmadığını söylediğini, intihar edeceğini düşünmediğini, kendisine ulaşamayınca arkadaşını arayarak çilingir çağırmasını söylediğini ve intiharı bu şekilde öğrendiğini ifade etti.

İddianamede yer alan GSM baz istasyonu sinyal verilerinin incelenmesi raporunda, şüpheli Ümitcan Uygun'un olay tarihinde telefonunun sinyal verdiği baz bilgileri ile Sema Esen'in telefon baz bilgilerinin karşılaştırıldığı, olay gecesi Ümitcan Uygun'un Sema Esen'in kendi kullandığı araçla eve getirdiği belirlendi.

Raporda Uygun'un arkadaşının aracı ile ayrıldığı, daha sonra babasının evine gitmek için eğlencedeki arkadaşlarından birine kendisini arabanın yanına bırakmasını söylediği, buna ilişkin 01:06 sıralarında evin önüne geldiği, araçtan tek başına indiği, siyah renkli Tofaş marka araca binerek, yaklaşık 1 dakika 20 saniye içerisinde komşu binanın kamera görüş açısından çıktığı, eve girmediğine dair tutanak tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, raporda yapılan tespitlere göre Ümit Uygun'un 01:06:25'de araçtan indiği ve 01:06:57'de kendi kullandığı aracın farlarının yandığı ve arada sadece 22 saniye olduğu, bu süre içinde binaya girip çıkmasının mümkün olmadığı değerlendirilmesi yapıldı.