Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Aleyna Tilki'nin biyolojik örneklerine ilişkin inceleme tamamlandı. Raporun detayları soruşturma dosyasına eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunca tanınan ünlü isimlere yönelik başlattığı "uyuşturucu" soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sürecinde, şüphelilerin madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu tarafından inceleme süreçleri işletiliyor.

ADLİ TIP RAPORU: POZİTİF

Bu kapsamda şarkıcı Aleyna Tilki'den de uyuşturucu kullanımını belirlemek üzere kan ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında gerçekleştirilen biyolojik incelemeler neticesinde analiz süreci tamamlandı.

Yapılan testler sonucunda Aleyna Tilki'nin verdiği örneklerin pozitif olduğu belirlendi.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Adana Seyhan'da bıçaklı saldırı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiAdana Seyhan'da bıçaklı saldırı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiYurt
