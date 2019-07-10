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Ali Babacan - Abdullah Gül ekibinden Selahattin Demirtaş'a destek

Terör suçlamasıyla Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan destek geldi

Ali Babacan - Abdullah Gül ekibinden Selahattin Demirtaş'a destek

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, terör suçlamasıyla Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a destek verdi.

Demirtaş, Twitter hesabından "1- Merhaba, umarım hepiniz daha iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sözde yargılandığım davaya dair biraz bilgi vermek istiyorum. Malum nedenlerle, medyanın önemli bir kısmı duruşmalarımı takip etmiyor. Ancak herkesin gerçekleri bilme hakkı var." diye yazdı.

Ertuğrul Günay da bu mesajı alıntılayarak, "Önyargılı ve çoğu düzmece iddialarla 3 yıla yakın süredir tutuklu bulunan @hdpdemirtas hakkındaki suçlamaları tek tek yanıtlamış. Ülkede kalıcı barış ve demokrasi olsun isteniyorsa, yapılması gereken İmralı’dan destek demeci almak değil, seçilmişlerin hukukuna saygı göstermektir." mesajını paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali babacan #abdullah gül #edirne #hdp #selahattin demirtaş
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