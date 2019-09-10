Ali Babacan açılım sinyali verdi, HDP'ye destek çıktı

"Açılım" sinyali verdi. HDP'ye destek çıktı. Ekonomik krize dikkat çekti, ancak üretimden söz etmedi.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma girişimi içinde olan eski Bakan Ali Babacan Karar gazetesine konuştu.

Babacan'ın röportajda Amerika'nın Suriye ve Türkiye'yi bölmek için oluşturmaya çalıştığı terör koridoru konusuna değinmemesi dikkat çekti. Aynı zamanda Babacan Amerika'nın Türkiye'yi hedef aldığı bir diğer cephe olan Doğu Akdeniz konusuna da girmedi.

HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van belediyelerine kayyum atanmasına da tepki gösterdi Babacan. "Açılım" mesajı verdi.

"Sorunların daha fazla demokrasiyle çözüleceğine inandık ve bunu da gerçekleştirdik. Yapmamız gereken o ruhu yeniden yakalamak. Bu konuda da yeniden düşünülmüş stratejilere ihtiyaç var. Kürt sorunu şu anda bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Bizim Kürt vatandaşlarımızın da, Alevi vatandaşlarımızın da, başka farklı grupların da sorunları var. Bunlardan kaçamayız. Samimi bir çabayla bu sorunların üzerine gitmemiz gerekiyor."



Babacan ekonomi alanında sorsunlar yaşandığını da belirtti. Ancak çözüm önerisi olarak üretimi değil uluslararası finans çevrelerini işaret etti.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendilerine destek verdiğini söyleyen Babacan, yıl sonuna kadar yeni partiyi kurmuş olacaklarını kaydetti.



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