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Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen partinin isim haklarını ve patentini aldı

İş adamı Şükrü Derici, Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen partinin tüm isim haklarını ve patentini kendi adına tescil ettirdi. Ali Babacan'ın parti kurmasını engellemek istediğini söyleyen Derici, "bu girişimi ülkenin istikrarı için yaptım" dedi.

Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen partinin isim haklarını ve patentini aldı

Şükrü Derici... İstanbul'da medikal sektörünün önemli isimlerinden biri. Ancak kendi sektörüyle değil yaptığı ilginç bir girişimle gündemde.

Ak Parti'den istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı parti isminin ‘Huzur Partisi’ olduğu başta sosyal medyada gündem olmuştu.

Derici o girişimi boşa çıkarmak için Huzur Partisi isminin tüm haklarını ve patentini kendisi adına tescil ettirdi.

FETÖ ve PKK'yla mücadelenin Türkiye'nin istikrarı için önemli olduğunu söyleyen Şükrü Derici, bu girişimi de ülkenin istikrarı için yaptığını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Şükrü Derici #ali babacan
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