Ali Fazıl Kasap, CHP'ye geri dönüyor! Saadet-Gelecek grubu düşecek mi?

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin Meclis’te grup kurabilmesi için gerekli sayıyı tamamlayan CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap partisine geri dönüş hazırlığında...

Ulusal Kanal’a konuşan Kasap, gelecek hafta CHP’ye geri döneceğini açıkladı. Kasap, yerel seçim bitene kadar Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ne geçtiğini belirtti.

Bu tabloda, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis grubunu oluşturmak için gerekli 20 milletvekili şartını yeniden elinden kaybedecek.

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre bu nedenle, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekili pazarlığına başladı. Demokrat Parti ve Deva Partisi ile milletvekili tranferi yapmak üzere görüşmelere başlandığı öğrenildi.

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüştü. Bu gelişme üzerine Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriteri kaybolmuştu. CHP de devreye girerek Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı Saadet Partisi’ne transfer etmişti.