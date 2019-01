Vatan Partisi Öncü Gençlik, Gladyo’nun şehit ettiği Diyarbakır’ın unutulmaz Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı, memleketi Sakarya Hendek’teki mezarı başında andı

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Amerikancı Gladyo’nun şehit ettiği Kahraman Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı Sakarya’nın Hendek ilçesinde yer alan mezarı başında andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Öncü Gençlik Genel Sekreter Yardımcısı Onur Özcan basın açıklaması yaptı. Özcan, açıklamasına “Gaffar Okkan cinayeti faili meçhul değil. Biz faili çok iyi biliyoruz! Diyarbakır’da görev yaptığı dört yıllık süre içerisinde Diyarbakır halkının gönlünü fetheden Gaffar Okkan, PKK’ya göz açtırmamış, Hizbullah’ı ise çökertmişti. Gladyo, Gaffar Okkan'ı bu yüzden hedef aldı.” sözleriyle başladı.



AMERİKANCI GLADYO EN KÖTÜ ZAMANLARINI YAŞIYOR



Özcan, “Bugüne kadar Türk vatanseverlerini bir dizi cinayetle, iftirayla, kumpasla hedef alarak Türkiye’yi teslim almak isteyen Gladyo, şimdi en kötü zamanlarını yaşamaktadır. Kahraman emniyet müdürümüzün katili olan Amerikancı Gladyo’nun Türkiye elemanları, Türk ordusu ve emniyet güçlerinin kararlı mücadelesiyle her geçen gün derdest edilmektedir. Buna karşın, Ali Gaffar Okkan en canlı haliyle ayakta ve düşmanla çarpışmaktadır.” ifadelerini kullandı.



MERİÇ KÖPRÜSÜ’NDEN DİYARBAKIR SURLARINA GAFFAR OKKAN’LAR HER YERDE



Ali Gaffar Okkan’ın tarihi bir figür olarak kalmadığını, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin olarak vücut bulduğunu vurgulayan Onur Özcan, “Bugün Meriç Köprüsü’nden, Sakarya Hendek'ten Diyarbakır Surları’na bakın, Ali Gaffar Okkan’lar her yerde canını vatanının birliğine ve bütünlüğüne siper etmiştir. ‘Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım’ diyen Ali Gaffar Okkan’ın kararlılığı, disiplini ve samimiyeti, tam bağımsız Türkiye mücadelemizin harcına karışmıştır. O harç bugün zaferler kazanmakta ve emperyalizmi tepelemektedir. İşte ABD taşeronlarını ortada bırakıp kaçmaktadır.” sözlerini kaydetti.



Aynı zamanda Uğur Mumcu’nun şehit edilişinin de 26. yılında olduğumuzu belirten Özcan, “Gaffar Okkan’lar, Uğur Mumcu’lar, biz Türk gençliğine güç veriyor; savaşma azmimizi tazeliyor. Büyük bir miras bıraktılar bize. Bu miras bizlerin omuzlarındadır. Bilinçlerimizdedir. Amerikancı Gladyo’nun katlettiği Gaffar Okkan’larımıza, Uğur Mumcu’larımıza buradan söz veriyoruz: emperyalizmi mahv ve nabut edene dek durmadan, dinlenmeden mücadelemize devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağız.” dedi.



Şehit edilişinin 18. yılında Ali Gaffar Okkan’ın mezarına karanfiller bırakan Öncü Gençlik üyeleri, daha sonra Okkan’ın ablası Sabahat Arslan’a taziye ziyaretinde bulundu.



