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Ali İhsan Yavuz'dan flaş İstanbul duyurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili yarın saat 11.00’de bir basın açıklaması yapacağını söyledi.

Ali İhsan Yavuz'dan flaş İstanbul duyurusu

AK Parti'den İstanbul seçim sonuçlarına yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili son dakika bir duyuru geldi.

Yavuz, yarın saat 13.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 11.00'de, AK Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaparak; YSKara kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu, gidişatı, tespitlerimizi, seçimin yenilenmesi konusundaki düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."

Etiketler; #ak parti #ali ihsan yavuz #istanbul
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