AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.



A Haber'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.



YSK'nın son kararının esas değil ara karar olduğunu belirten Yavuz, "Ne gerekçe yazacaklar 'Oy kullanamaz' derlerse, ben onu da merak ediyorum" değerlendirmesi yaptı.YSK, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemiş, KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.



CHP'yi de eleştiren Yavuz, "Herhalde Cumhuriyet savcıları boş durmayacak, ilgili kurumlar boş durmayacak. Biz de boş durmayacağız. Bu kadar iş olmuşken, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılarak hileler olmuşken bunların takipçisi elbette Cumhuriyet başsavcıları da biz de olacağız" ifadelerini kullandı.





"İddialarımızın arkasındayız"

Yavuz, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir." ifadelerini kullandı.



Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."