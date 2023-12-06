Ali İsmail Korkmaz Davasında Yeni Gelişme

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Ali İsmail Korkmaz Davasında Yeni Gelişme
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Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davada polis memuruna verilen cezayı onadı.

Daire, Anayasa Mahkemesinin, "eziyet yasağının ihlali" kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Ocak'taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, inceleme sonucu yerel mahkemenin sanık polis memurunu 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararını onadı.

Polis memuru sanık H.E'nin, Ali İsmail Korkmaz'a yönelik eyleminin, dava dışı sanıkların eylemlerinden bir süre sonra gerçekleştiği belirtildi. Sanığın eylemi ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunmadığı ifade edildi.

Dairenin kararında, Anayasa Mahkemesinin "eziyet yasağının ihlali" kararının maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı savunularak, bu nedenle yerel mahkeme hükmünün onanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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