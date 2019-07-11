Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Eskişehir'de gezi parkı eylemleri sırasında polis ve sivil kişiler tarafından öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 6'nci yıl dönümünde anıldı. Hatay'da mezarı başına giden ailesi ve yakınları, Ali'yi özlemle yad etti.

Ali İsmail Korkmaz... Herkes onu Eskişehir'deki gezi eylemlerinde tanıdı... 2013 yazında polis ve sivil kişiler tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Üzerine tam 6 yıl geçti. Türkiye "Ali hep 19 yaşında" diye onu andı.



10 Temmuz 2013’te hayata gözlerini yummuştu. Vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ali İsmail’in adı, onun için kurulan vakıfla yaşatılıyor.



Korkmaz'ın düşlerini hayata geçirmek için kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı anma töreni düzenledi. Duygu dolu anlar yaşandı. Annesi ve babası aynı acıyı bir kez daha yaşadı.



Burası da Ali İsmail Korkmaz'ın odası... Yaşamını yitirdiğinden bu yana el sürülmedi. Ali'ye ait, özel eşyalar var. Fotoğrafları, madalyaları, kıyafetleri ve O'ndan kalan birçok anı bu odada.



Anne Emel Korkmaz, dava sürecinden bahsetti.



ulusal.com.tr