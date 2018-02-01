TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı'nda Ali Kar köyünü kontrol altına aldı.



Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan Ali Kar köyünü PYD/PKK'lı teröristlerden arındırdı.



Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat terör örgütü PYD/PKK’dan alınmış oldu.



Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO mensupları harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.