Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca'dan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.



Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin sosyal medya hesaplarından Kırca'nın verdiği dersten görüntüler paylaşıldı.



Paylaşımlarda şunlar yazıldı:



"#internationalnewsacademy de dersler tüm hızıyla sürüyor. Bugün duayen haberci Ali Kırca ile beraberiz ve mesleğin ilk tüyosunu hemen alıyoruz: “Merak et ve farklı ol”



Ali Kırca ile #tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var.



“Yeni olan, ilgi çeken ve kitlelerin ilgisine hitap eden her şey haberin konusudur.”



Bizim de size bu tanıma uyan bir haberimiz var: #internationalnewsacademy de dinlenmeye, öğrenilmeye değer içerikler üretiliyor, katılımcılar haberciliği yılların duayenlerinden öğreniyor."



ulusal.com.tr











