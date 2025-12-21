Ali Koç’tan Sadettin Saran açıklaması: Başkaları gibi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’nda saç ile kan örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran hakkında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Ali Koç’tan açıklama geldi.

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanımına imkân sağlamak” suçlamalarıyla işlem yapıldığı, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Konuya ilişkin Ali Koç’un değerlendirmesi, spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu tarafından paylaşıldı. Bir etkinlikte konuştuğu aktarılan Koç’un, Fenerbahçe ve Sadettin Saran’a destek verdiği belirtildi.

Koç’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız.”

Uyuşturucu soruşturmasına ilişkin adli sürecin devam ettiği, resmi makamlar tarafından yeni bir açıklama yapılmadığı bildirildi.