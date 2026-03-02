Ali Laricani: Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğiz

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, haberinde Ali Laricani’nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatmak için Ummanlı aracılar üzerinden bir girişimde bulunduğunu yazdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, söz konusu haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak yalanladı.

Laricani paylaşımında, “Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.