Ali Laricani: Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğiz

Son dakika haberi... Wall Street Journal tarafından ortaya atılan müzakere iddiası, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani tarafından kesin bir dille yalanlandı

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, haberinde Ali Laricani’nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatmak için Ummanlı aracılar üzerinden bir girişimde bulunduğunu yazdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, söz konusu haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak yalanladı.

Laricani paylaşımında, “Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ali Laricani iran Umman abd
