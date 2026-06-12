Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP içinde ihracı istenen isimlere yönelik yürütülen süreç, siyasi ve yasal sonuçlarını veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesindeki kayıtlara göre, ihraç listesinde bulunan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevleri resmen düştü. Siyasi kulislerdeki işleyişe göre, partiden ihraç edilen bu milletvekillerinin önümüzdeki süreçte komisyon üyeliklerinin de düşmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SINDAN 9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Görevden düşme sürecinin temelini, partide yaşanan son yönetim değişikliği oluşturdu. Yargıdan çıkan mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturdu. Kılıçdaroğlu yönetimindeki bu yeni MYK, parti içerisindeki 9 ismin ihraç edilmesini istedi. Hazırlanan ihraç listesinde Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDEN 28 İSTİFA BİRDEN

İhraçların yanı sıra parti yönetim organlarında da önemli kopuşlar yaşandı. Dün sabah saatlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan Parti Meclisi öncesinde dikkat çekici bir gelişme meydana geldi. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 28 isim, görevlerinden ayrıldı. 57 üyesi bulunan Parti Meclisi'nde yaşanan bu toplu istifaların ardından, PM'deki aktif üye sayısı 40'ın altına geriledi.

45 GÜN İÇİNDE ZORUNLU KURULTAY

Üye sayısının 40'ın altına düşmesi, parti içi yasal mekanizmaları devreye soktu. Parti tüzüğü gereğince, yönetimde oluşan bu boşluk sebebiyle 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerekiyor. Bu yasal zorunluluk, parti tüzüğünde doğrudan ifade ediliyor. Alınan kararların dayanağı olan CHP Tüzüğü - Madde 24/3'te yer alan hüküm hiçbir değişikliğe uğramadan şu şekilde uygulanıyor: "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."