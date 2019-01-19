CHP’nin, başarılı hizmetleriyle ön plana çıkan Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, mezhepçi ve bölücü politikalara destek verdiği gerekçesiyle partisinden istifa etti

CHP yönetiminin izlediği politikalar, partiden kopuşları da beraberinde getiriyor. Gerek CHP ile HDP arasındaki yakın temas, gerekse de milli meselelerde takınılan karşıt tutum, parti içindeki vatansever kesimi de rahatsız ediyor. NATO’ya yapılan övgülerden Patriot alma taleplerine, Mehmetçiğe duyulan güvensizlikten terör sözcülerine verilen desteğe, Şeyh Saitlere beslenen sevgiden liberal ekonomi taleplerine kadar hemen hemen tüm söylemler, parti yönetiminin gayrımilli çizgisini açık şekilde ortaya koyuyor. Parti içindeki vatansever kesim de eğer ihraç edilmezse, partiden istifa etme yolunu seçiyor.

CHP’nin asker kökenli Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da CHP’nin mezhepçi ve bölücü politikalarına uyum sağlamayanlardan. Özellikle Alevileri İslam dışı bir azınlık hareketi gibi gösterme çabalarına karşı partide uzun süre mücadele eden Selmanpakoğlu, iki kez kendisi bağımsız girerek seçimleri kazanmasına rağmen önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmedi. Selmanpakoğlu’nun yeniden aday gösterilmemesinde Parti Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın etkili olduğu öğrenildi. Salıcı, CHP içindeki “10 Aralık Hareketi” denilen neoliberal kanadın liderleri arasında gösteriliyor. Selmanpakoğlu’nun uzun yıllar mezhepçi ve etnikçi söylemleri öne çıkaran CHP içindeki bu gruba karşı mücadele ettiği biliniyor. Dün Genel Merkez’e bir dilekçe göndererek istifa ettiğini bildiren Selmanpakoğlu, “Hacıbektaş’ın birlik ve beraberliği bakımından ayrıştırılmasını uygun görmeyerek tekrar eskiye dönüşecek bir anlayışta olmadığımdan CHP’den istifa ettiğimi arz ederim” ifadelerini kullandı.



İŞTE İSTİFA DİLEKÇESİ

Selmanpakoğlu’nun CHP Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına gönderdiği dilekçesine Aydınlık ulaştı:

“Atatürk’ün; akıl, bilim ve adalete dayanan aydınlanmacılığından sapmamayı;

Misak-ı Milli ruhunu, tam bağımsızlık anlayışını, yurtta barış dünyada barış ilkesini Hacıbektaş’ı kullanarak zafiyete uğratmak isteyenlere fırsat vermemeyi;

Laik, demokratik insan haklarına saygılı egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu anlayışla Atatürk cumhuriyetine sahip çıkmayı;

Din, dil, ırk, mezhep, tarikat düşünce farklılıkları nedeniyle kimseyi ötekileştirmemeyi;

Aş, iş, huzur ve güvenliğin, yaratılmış herkesin en temel hakkı olduğunu;

Türkiye’de Aleviler İslam dışı diyenleri dikkate alıp Lozan’a göre Alevilere azınlık statüsü veren Avrupa Birliği’nin görüşünü kabul etmemeyi;

‘’10 Aralık 2005 Hareketi’’ bildirisiyle Anayasa’nın başlangıç ilkelerinden Türk ve Atatürk isimlerinin kaldırılmasını, genel esaslar bölümünde bölgesel yönetim ya da federasyona dayalı yönetimin önerilmesinin Türkiye’yi bölünmeye götüreceğinin;

Mustafa Kemal’in Askerleri olmanın onurunu taşıyarak dile getirdim ve uyguladım.

Hacıbektaş’ta bilimsel akla dayalı değişimi ve gelişimi birçok konuda gerçekleştirdiğim kanısındayım.

Hacıbektaş’ın birlik ve beraberliği bakımından ayrıştırılmasını uygun görmeyerek tekrar eskiye dönüşecek bir anlayışta olmadığımdan CHP’den istifa ettiğimi arz ederim.”



Hacıbektaş’a büyük hizmetler verdi

Ali Rıza Selmanpakoğlu, Hacıbektaş’a hizmetleriyle öne çıkan ve bölge halkı tarafından sevilen bir isim. Hacıbektaş’ı bir turizm noktası yapmak üzere meydan ve yolları güzelleştiren Başkan, otobüs terminalinden itfaiye kurulmasına, mesire yerlerinin düzenlenmesinden şehitlik yapımına, öğrenciler için yurt inşasından su hatlarını yenilemeye kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. “Alevileri kimseye azınlık yaptırmayız” diyen Selmanpakoğlu, ilçenin önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasını sağladı. 2006 yılında “İç Anadolu En İyi Belediye Başkanı Ödülü”nü alan Selmanpakoğlu, 2013’te de “Nevşehir En İyi Belediye Başkanı Ödülü”ne lâyık görüldü.



Bağımsız kazanıp CHP’ye geçmİştİ

1944’te Hacıbektaş’ta doğan Ali Rıza Selmanpakoğlu, 1965’te Topçu Subayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı. TSK’nın çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan Selmanpakoğlu, 1996’da tuğgeneralliğe yükselerek 58. Topçu Tugay Komutanlığı’na atandı. Bu görevini tamamladıktan sonra, 2000 yılında kadrosuzluktan emekliye ayrıldı. Selmanpakoğlu, ADD Genel Merkezi’nde dört dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Selmanpakoğlu, 2004’te bağımsız olarak Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve seçildi. 2009’da oylarını artırarak yine bağımsız olarak ikinci kez belediye başkanı oldu. Selmanpakoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki bazı sözde Alevi-Bektaşi kuruluşlarının da desteğini alarak 17 Aralık 2004’te hazırladığı ilerleme raporunun karşısında duran isimlerden biriydi. Alevi-Bektaşileri azınlık ilan eden raporu eleştiren Selmanpakoğlu, Ankara’da Şakir Keçeli ile birlikte basın toplantısı düzenlemişti.



AZINLIK BİLDİRİSİNE KARŞI ÇIKTI

4 Temmuz 2017’de Hacıbektaş’ta bazı Alevi dedelerinin ve Devrimci Aleviler Birliği (DAB)’nin yayınladıkları ikinci bildiriye de sert tepki gösteren Selmanpakoğlu, “Alevileri azınlık gibi gösteren bu bildiri, emperyalizme hizmet veriyor. Bu tuzağa Aleviler düşmez” demişti. Selmanpakoğlu, beraberinde 190 Hacıbektaşlı ile 21 Mayıs 2011’de CHP’ye katıldı. Rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla da hedef alınan Selmanpakoğlu, 379 kişi ile birlikte usulsüz olarak dinlenmişti.





Aydınlık