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Ali Sunal'dan Cemile Bayraktar'ın 'Kemal Sunal' çıkışına yanıt

Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar, Türk Sineması'nın duayen ismi Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkında tepki çeken sözler söyledi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt gecikmedi.

Ali Sunal'dan Cemile Bayraktar'ın 'Kemal Sunal' çıkışına yanıt

Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal’la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal’ın filmlerini çok iyi yapımlar olmadığını öne sürdü. Sözlerini daha da ileri götüren Bayraktar, “Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. “ ifadelerini kullandı.

Bayraktar sözlerini “Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de” diyerek bitirdi.

ALİ SUNAL'DAN BAYRAKTAR'A YANIT
Usta oyuncu Kemal Sunal 'ın filmlerine ilişkin "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" diyen Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi.
Sunal Twitter hesabı üzerinden, "cemile bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir, çok da önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu, halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" paylaşımında bulundu.

Etiketler; #ali sunal #kemal sunal #cemile bayraktar
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