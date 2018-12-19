Kumpas şehidi Yarbay Ali Tatar kabri başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığında yapılan anma törenine, Ali Tatar’ın ailesi, sevenleri ve birçok emekli asker katıldı.

Kumpas şehidi Yarbay Ali Tatar ölümünün 9’uncu yılında Ankara’da Karşıyaka Mezarlığındaki kabri başında anıldı.



Anma törenine Ali Tatar’ın ailesinin yanı sıra kumpas davalarında yargılanıp beraat eden çok sayıda emekli asker ve vatandaş katıldı.



Tatar'ın kabrinin başında "Adalet istiyoruz" yazılı afiş ile Ali Tatar'ın annesinin ördüğü bir çift mavi eldiven yer aldı.



Törende Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar bir konuşma yaptı.



Yarbay Ali Tatar, Amirallere Suikast davası nedeniyle 10 gün tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkınca intihar etmişti.





HABER-KAMERA: TANSEV KARA

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