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Ali Tezel, bu iddiayı öne sürdü: SGK artık emeklilere göndermiyor - Aylık bağlama karar örneği...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, SGK'nın artık emekli olanlara o kararın gönderilmediğini kaydetti. Tezel, emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğinin emeklilere gönderilmediğin öne sürdü. Tezel'in iddiasına göre, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesi istenmiyor

Ali Tezel, bu iddiayı öne sürdü: SGK artık emeklilere göndermiyor - Aylık bağlama karar örneği...

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren kararın gönderilmediğini öne sürdü.

Ali Tezel, emekli olanlara aylık bağlama karar örneğinin yollanmadığını iddia etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenilmediği belirtti.

Etiketler; #abo #aylık bağlanma oranları #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #emekli #sosyal güvenlik kurumu #sgk #ali tezel
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