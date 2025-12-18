Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde sahte ve kaçak içkiye darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine karşı yürütülen kapsamlı çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyon düğmesine Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde basıldı. İl jandarma komutanlıklarınca sahada icra edilen baskınlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin de aralarında bulunduğu toplam 17 ilde yoğunlaştı. Son 2 haftadır aralıksız devam eden bu operasyonlar zinciriyle, merdiven altı üretim yapan şebekeler hedef alındı.

TONLARCA ETİL ALKOL VE GİZLİ İMALATHANELER ORTAYA ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen malzemelerin miktarı, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kanıtladı. Bakan Yerlikaya, zehir imalathanelerine yapılan baskınlardaki sayısal verileri şu ifadelerle aktardı: "Operasyonlarımızda, 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

Operasyonlar sayesinde piyasaya sürülmek üzere olan bu ürünlerin toplanarak vatandaşların sağlığına zarar verilmesinin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, mücadelenin kararlılıkla süreceğinin sinyalini verdi. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonların sadece bu illerle sınırlı kalmayacağı, 81 ilin tamamında aralıksız devam edeceği bildirildi.

Zorlu şartlarda görev yapan jandarma personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti. Yerlikaya, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılması halinde vatandaşların durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.